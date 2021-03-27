Румуни захопили ініціативу, проте перші гострі атаки були саме в киян. На 21 хвилині підопічні Луческу вийшли вперед – Гармаш вискочив з воротарем один на один, обіграв його та викотив Клейтону на порожні ворота. До перерви Лєднєв подвоїв перевагу – голкіпер бухарестського клубу не впорався з ударом з меж штрафного.

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У другій половині Андрієвський гостро пробивав у дев'ятку, проте воротар здійснив класний сейв. Румуни також намагались створювати моменти біля воріт Бойка, проте забити їм не вдалось. Крапку в зустрічі поставив Данило Хондак, замкнувши подачу з кутового.