"Динамо Київ – Динамо Бухарест – 3:0. Для мене було великою честю взяти участь у цьому матчі і допомогти чудовій команді Динамо. Слава Богу, я зміг забити і допоміг нам перемогти", – написав Клейтон у своєму Instagram, додавши відео свого гола та деяких моментів з гри.

Динамо Київ – Динамо Бухарест – 3:0 – відео голів та огляд матчу

До слова, київське Динамо розбило Динамо Бухарест (3:0) у товариському матчі, який був організований для фінансової допомоги румунському клубу.

Відзначимо, що Клейтон ще жодного разу не виходив у складі Динамо в офіційних матчах, проте забивав за команду на зимових зборах.

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