Динамо повернулося до чемпіонату після майже місячної перерви. Кияни доволі впевнено здолали Ворсклу, але момент з рукою Ярмоленка не давав спокою "зелено-білим". Претензії до суддівства мав і головний тренер Оболоні Валерій Івашенко – "пивовари" мінімально програли Шахтарю. Цікаво, що вперше в історії усі матчі туру УПЛ були з присутністю VAR, проте від скандалів це не вберегло.

Юрій Вернидуб з Кривбасом непомітно вискочив на другу сходинку. Юрій Максимов дебютував у СК Дніпро-1. Цим та іншим темам присвячений новий випуск на YouTube-каналі "Футбол 24".

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