Минулий вікенд подарував українським уболівальникам одразу два матчі, в яких між собою протистояли гравці збірної України.

Вчорашній поєдинок на Гудісон Парк в рамках 5-го туру АПЛ подарував українське дербі: Евертон Віталія Миколенка приймав Арсенал Олександра Зінченка. Попри шалену перевагу в кількості створених гольових моментів і контролі самої гри, "канонірам" вдалося здобути лише мінімальну перемогу.

Не на останніх ролях перебували обидва українці: Зінченко взяв участь у гольовій атаці і традиційно був активним у підготовці наступальних дій лондонців. Миколенко ж запам'ятався неймовірною самовіддачею і жорсткістю, з якою він грав проти Букайо Сака, практично продублювавши дії у сутичці з національною збірною Англії в рамках відбору на Євро-2024. Про чергову дуель українців у найсильнішій лізі світу дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

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