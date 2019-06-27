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Динамо і Шахтар стали суперниками Колоса в рамках підготовки до нового сезону УПЛ

08:53 817 Читать на русском
Динамо і Шахтар стали суперниками Колоса в рамках підготовки до нового сезону УПЛ
ФК Колос

Новачок УПЛ Колос запланував провести сім спарингів в рамках підготовки до нового сезону.

Серед суперників команди Руслана Костишина будуть команди Прем'єр-ліги, Першої та Другої ліг, повідомляє офіційний сайт клубу. Серед суперників команди з Ковалівки будуть також гранди українського футболу – Динамо і Шахтар.

Генеральний директор Колоса розповів, де команда буде грати домашні матчі

За підсумками минулого сезону Колос фінішував на другому місці в турнірній таблиці Першої ліги, а в перехідних матчах був сильнішим за Чорноморець (0:0, 2:0).

Дебют Колоса в УПЛ відбудеться 31 липня, коли підопічні Костишина зустрінуться з Маріуполем.

УПЛ опинилась поза топ-10 чемпіонатів Європи за трансферною вартістю гравців

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