УПЛ опинилась поза топ-10 чемпіонатів Європи за трансферною вартістю гравців

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на гравців, які виступають у головних дивізіонах європейських чемпіонатів. За підсумками сезону 2018/19 Українська Прем'єр-ліга не потрапила у топ-10 першостей Старого світу.

Українська Прем'єр-ліга посіла 11 місце у Європі за сумарною трансферною вартістю гравців із найвищих дивізіонів за підсумками сезону 2018/19. До топ-10 дуже далеко – більше 200 млн євро. Відповідне дослідження провів Transfermarkt.

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Загальна вартість 302-х футболістів з 12-ти команд УПЛ склала 331,5 млн євро – в середньому кожен гравець елітного дивізіону нашого чемпіонату коштує трохи більше мільйона євро. Варто відзначити, що усі чемпіонати, які посіли вищі місця, мають більшу кількість команд в елітному дивізіоні: по 16 – у Бельгії та Росії, у всіх інших – по 18 або 20 команд.

Варто відзначити, що середній вік гравців УПЛ склав 25,7 року – серед топ-15 кращий показник лише в Нідерландах (24,8), Бельгії (25,4), Австрії (25,1), Швейцарії (25,4) та Данії (25,2). Такий же середній вік і у футболістів з французької Ліги 1 – також 25,7.

А от за кількістю легіонерів елітному дивізіону чемпіонату України немає рівних – в УПЛ у минулому сезоні було лише 22,8% гравців з інших країн. Найближче до Прем'єр-ліги підібралась Австрія – 29,8% легіонерів.

Найдорожчим клубом УПЛ в сезоні 2018/19 став Шахтар – 28 його футболістів в сумі вартують 137,7 млн євро. Друге місце у Динамо – 95,7 млн (29 гравців), третє – у Зорі (27 виконавців, 15,6 млн). До слова, Динамо стало наймолодшою командою УПЛ 2018/19 – середній вік гравців "біло-синіх" склав 24,4 року.

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На іншому полюсі дві команди з міста Лева – Карпати (21 гравець, 7,2 млн євро) та Львів (19 футболістів, 6,7 млн).

Що стосується лідерів рейтингу, то на вершині списку доволі прогнозовано опинилась АПЛ. 565 футболістів, що представляють 20 команд, загалом коштують трохи більше 9 млрд євро. До слова, саме у Англійській Прем'єр-лізі найбільший відсоток легіонерів – 63,9% (серед них і наші Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко).

Друге місце у іспанської Ла Ліги – 5,81 млрд євро (480 футболістів). Третя позиція – в італійської Серії А (519 гравців, 4,91 млрд євро).

Далі йдуть німецька Бундесліга (4,63 млрд), французька Ліга 1 (3,56 млрд), португальська Прімейра (1,23 млрд), голландська Ередивізія (1,20 млрд), російська Прем'єр-ліга (964 млн), бельгійська ліга Жюпіле (765,5 млн) та турецька Суперліга (553 млн).

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