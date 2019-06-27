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Динамо и Шахтер стали соперниками Колоса в рамках подготовки к новому сезону УПЛ

08:54 120 Читати українською
Динамо и Шахтер стали соперниками Колоса в рамках подготовки к новому сезону УПЛ
ФК Колос

Новичок УПЛ Колос запланировал провести семь спаррингов в рамках подготовки к новому сезону.

Среди соперников команды Руслана Костышина будут команды Премьер-лиги, Первой и Второй лиг, сообщает официальный сайт клуба. Среди соперников команды с Коваливки будут также гранды украинского футбола – Динамо и Шахтер.

Генеральный директор Колоса рассказал, где команда будет играть домашние матчи

По итогам прошлого сезона Колос финишировал на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, а в переходных матчах был сильнее Черноморца (0:0, 2:0).

Дебют Колоса в УПЛ состоится 31 июля, когда подопечные Костышина встретятся с Мариуполем.

УПЛ оказалась вне топ-10 чемпионатов Европы по трансферной стоимости игроков

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