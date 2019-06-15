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Генеральний директор Колоса розповів, де команда буде грати домашні матчі

17:23 666 Читать на русском
Генеральний директор Колоса розповів, де команда буде грати домашні матчі
Колос радіє виходу в УПЛ / Колос

Генеральний директор Колоса Євген Євсєєв розповів, що його команда буде грати у Києві та у Ковалівці протягом одного сезону.

"Перше коло в Прем'єр-лізі гратимемо в Києві. А з весни повернемося в рідне село, де після реконструкції арена вміщуватиме від 4,8 тисяч до 5,6 тисяч глядачів. Це в три рази більше, ніж населення Ковалівки.

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Однак ми впевнені, що стадіон буде заповнений, тому що за нас вболівають і жителі найближчих сіл і міст Київщини", – передає слова Євсєєва "Експрес".

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Нагадаємо, Колос переграв Чорноморець у матчах за місце в УПЛ на наступний сезон, команда базується у селі Ковалівка київської області. Наразі стадіон команди не відповідає нормам Прем'єр-ліги.

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