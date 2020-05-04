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Динамо і Шахтар дійшли згоди: клуби УПЛ розглянуть варіант завершити сезон у двох містах – відомі 3 головні кандидати

4 травня 23:55 18058 Читать на русском
Динамо і Шахтар дійшли згоди: клуби УПЛ розглянуть варіант завершити сезон у двох містах – відомі 3 головні кандидати
Динамо – Шахтар / Фото з відкритих джерел

Відомий журналіст Ігор Бурбас повідомив, що вже найближчим часом можуть визначитись міста, де українські клуби дограватимуть сезон.

"У четвер клуби УПЛ розглянуть варіант завершити сезон у двох містах. Динамо, Шахтар, Десна та Колос за те, аби розіграти першу шістку у Києві. Тут повноцінних три арени.

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З колективами нижнього ешелону не все так однозначно. Пріоритет – догравати у Львові. Альтернатива – Дніпро", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, чемпіонат України призупинили після 23-х турів. Беззаперечним лідером перегонів є Шахтар, який випереджає Зорю та Динамо на 13 очок.

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Теги
Динамо Динамо Головне Шахтар Шахтар УПЛ Десна Десна Арена Львів Ігор Бурбас
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