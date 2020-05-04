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Динамо и Шахтер договорились: клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах – известны 3 главных кандидата

4 мая 23:55 45 Читати українською
Динамо и Шахтер договорились: клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах – известны 3 главных кандидата
Динамо – Шахтер / Фото из открытых источников

Известный журналист Игорь Бурбас сообщил, что уже в ближайшее время могут определиться города, где украинские клубы доиграют сезон.

"В четверг клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах. Динамо, Шахтер, Десна и Колос за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве. Здесь полноценных три арены.

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С коллективами нижнего эшелона не все так однозначно. Приоритет – доигрывать во Львове. Альтернатива – Днепр", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, чемпионат Украины приостановили после 23-х туров. Безоговорочным лидером гонки является Шахтер, опережающий Зарю и Динамо на 13 очков.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

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Теги
Арена Львов Десна Десна Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Игорь Бурбас
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