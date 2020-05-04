Макаров анонсував несподіваний варіант завершення сезону у Першій лізі

Президент ПФЛ Сергій Макаров поділився думками щодо ситуації з відновленням сезону у Першій і Другій лігах.

"Як варіант, розглядаємо закінчити Другу лігу, адже там зіграно два кола. А в Першій – розіграти путівку в Прем'єр-лігу між клубами, які подали заявку на атестат в УПЛ. Але це поки що не вирішено. Рішення немає.

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Поки пріоритет – дограти чемпіонати у класичному варіанті. Зараз дивимося, аналізуємо інформацію. Цього тижня буде засідання робочої групи: УПЛ, ми, УАФ і профспілка. Наскільки мені відомо, федерація готує медичний протокол, де розписані всі заходи щодо поновлення чемпіонату.

Але наприклад, у другій лізі є Буковина. Регіон, в якому хворих більше, ніж у Києві. У мене є сумніви, що в цьому регіоні буде повністю знято карантин 22 травня. Питання – що тоді робити з Буковиною? Тут навіть не фінансові моменти. Всі команди готові догравати сезон. Просто деяких бентежить ця ситуація: карантин, ризики.

Чи варто ризикувати? Важке питання. З урахуванням того, що статистика захворюваності у нашій країні неповна – тестів мало – підозрюю, що ми просто не розуміємо повної картини. Тому ризики дуже великі. Для мене найскладніше ось що: ми рестартуємо, але що робити, якщо під час змагань піде спалах захворювання серед футболістів? Питань і ризиків багато", – сказав Макаров у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, заявки на атестацію в УПЛ подали Рух, Волинь, Минай, Інгулець, Оболонь-Бровар, Металіст 1925 і Чорноморець.

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