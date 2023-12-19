Футболист молодежной сборной Украины Максим Брагару уже в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как ранее сообщал Футбол 24 Динамо интересуется полузащитником Черноморца Максимом Брагару Конкуренцию киевлянам в борьбе за игрока готово составить житомирское Полесье.

"Только в Шахтере есть игроки, способные усилить Динамо": Суркис поразил трансферными планами и ждет денег за Цыганкова

Как пишет Telegram-канал Zorya Londonsk, "волки" предложили отличные условия личного контракта футболисту, но не собираются долго ждать.

Сообщается, что свое предложение сделало и Динамо, несмотря на недавние слова Суркиса относительно слабого уровня игроков в УПЛ, но сумма в разы меньше показателей Transfermarkt – портал оценивает футболиста "молодежки" в 700 тысяч евро.

Напомним, Динамо идет на 5 ступени турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Судаков за 50 миллионов евро и еще два взрывных трансфера в Европу – УПЛ готова удивлять, а процесс пошел