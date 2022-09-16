Київський клуб опинився у складних умовах. Динамо не змогло переманити двох зірок чемпіонату Польщі через банальний брак коштів.

"Біло-сині" у пошуках підсилення звернули увагу на представників Екстракляси. У поле зору Динамо потрапили атакувальний півзахисник Іві Лопес, який виступає за Ракув, а також нападник Леха Мікаель Ісхак.

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Щоправда, у обох випадках перемовини між клубами по суті, навіть не розпочиналося. Кияни зробили запит у Ракув щодо трансферу 28-річного іспанця, але озвучена сума в 4,5 млн євро змусила Динамо одразу дати задню. Перемовин з Лехом щодо нападника Мікаеля Ісхака взагалі не було, попри певний інтерес киян до шведського форварда, повідомляє Sport.tvp.

Зазначається, що наразі український клуб просто не може дозволити собі витрачати такі кошти на трансферному ринку. "Брати Суркіси були в Кракові, але зараз мають інші проблеми, щоб викидати таку суму на футболістів", – підсумовує польське видання.

Нагадаємо, влітку склад Динамо поповнили два вінгери – Владислав Кабаєв і Кахім Перріс.

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