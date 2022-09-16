"Бело-синие" в поисках усиления обратили внимание на представителей Экстраклясы. В поле зрения Динамо попали атакующий полузащитник Иви Лопес, выступающий за Ракув, а также нападающий Леха Микаэль Исхак.

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Правда, в обоих случаях переговоры между клубами, по сути, даже не начинались. Киевляне сделали запрос в Ракув относительно трансфера 28-летнего испанца, но озвученная сумма в 4,5 млн евро заставила Динамо сразу дать заднюю. Переговоров с Лехом по поводу нападающего Микаэля Исхака вообще не было, несмотря на определенный интерес киевлян к шведскому форварду, сообщает Sport.tvp.

Отмечается, что украинский клуб просто не может позволить себе тратить такие деньги на трансферном рынке. "Братья Суркисы были в Кракове, но сейчас у них есть другие проблемы, чтобы выбрасывать такую ​​сумму на футболистов", – подводит итоги польское издание.

Напомним, летом состав Динамо пополнили два вингера – Владислав Кабаев и Кахим Пэррис.

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