Спроба "біло-синіх" створити собі комфортні умови на фінальному відтинку боротьби за чемпіонство не увінчалась успіхом.

У суботу, 27 квітня, відбудеться поєдинок 26-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Динамо. Керівництво київського клубу намагалось переконати суперника перенести гру в інше місто.

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За інформацією Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", дніпряни відмовили Динамо у зміні локації. Як наслідок, гра відбудеться на стадіоні Дніпро-Арена о 13:00.

Натомість вдалось домовитись щодо зустрічі між молодіжними командами. Дуель між СК Дніпро-1 U-19 та Динамо U-19 пройде у п'ятницю, 26 квітня, у Києві.

Нагадаємо, після 25-ти турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде другим, набравши 54 очки. СК Дніпро-1 з 45-ма балами четвертий.

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