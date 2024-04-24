Динамо хотело перенести матч с СК Днепр-1 в другой город – удалось договориться наполовину
В субботу, 27 апреля, состоится поединок 26-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Динамо. Руководство киевского клуба пыталось убедить соперника перенести игру в другой город.
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По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", днепряне отказали Динамо в смене локации. Как следствие, игра состоится на стадионе Днепр-Арена в 13:00.
Зато удалось договориться о встрече между молодежными командами. Дуэль между СК Днепр-1 U-19 и Динамо U-19 пройдет в пятницу, 26 апреля, в Киеве.
Напомним, после 25-ти туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет вторым, набрав 54 очка. СК Днепр-1 с 45-ю баллами четвертый.
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