Попытка "бело-синих" создать себе комфортные условия на финальном отрезке борьбы за чемпионство не увенчалась успехом.

В субботу, 27 апреля, состоится поединок 26-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Динамо. Руководство киевского клуба пыталось убедить соперника перенести игру в другой город.

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По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", днепряне отказали Динамо в смене локации. Как следствие, игра состоится на стадионе Днепр-Арена в 13:00.

Зато удалось договориться о встрече между молодежными командами. Дуэль между СК Днепр-1 U-19 и Динамо U-19 пройдет в пятницу, 26 апреля, в Киеве.

Напомним, после 25-ти туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет вторым, набрав 54 очка. СК Днепр-1 с 45-ю баллами четвертый.

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