Динамо готове запропонувати 1,5 млн євро за перуанського захисника Шерифа Густаво Дуланто, стверджує Transfers24hr.

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Відома й потенційна зарплатня 26-річного оборонця у Києві – 800 тисяч євро на рік. Слід відзначити, що Дуланто виступає на обох позиціях у центрі захисту.

За Шериф Густаво виступає з лютого 2021 року, встиг зіграти у 43 матчах, забити 3 голи та віддати 4 асисти. До цього Дуланто встиг пограти за Універсітаріо, ЮТС, Реал Гарсіласо та Куско (усі – Перу), а в Європі ще виступав за португальську Боавішту.

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