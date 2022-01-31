Динамо готовит трансфер легионера из команды Вернидуба
Защитник Шерифа Густаво Дуланто может пополнить состав киевского Динамо.
Динамо готово предложить 1,5 млн евро за перуанского защитника Шерифа Густаво Дуланто, утверждает Transfers24hr.
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Известна и потенциальная зарплата 26-летнего защитника в Киеве – 800 тысяч евро в год. Стоит отметить, что Дуланто выступает на обеих позициях в центре защиты.
За Шериф Густаво выступает с февраля 2021 года, успел сыграть в 43 матчах, забить 3 гола и отдать 4 ассиста. До этого Дуланто успел поиграть за Университарио, ЮТС, Реал Гарсиласо и Куско (все – Перу), а в Европе еще выступал за португальскую Боавишту.
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