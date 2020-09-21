Фран Соль може стати героєм нової трансферної саги цієї осені. Динамо веде перемовини з іспанським клубом, але на горизонті з'являються все нові претенденти. Мірча Луческу навіть не бере Соля на матч ЛЧ проти Гента, хоча у списку форвардів лише Супряга і Жерсон, який грає на фланзі.

Вихованець Реала став гарячою темою для іспанських ЗМІ. Ледь не щодня називають клуби, які переманюють 28-річного нападника. Соль може повернутися в Іспанію, але не лише клуби Сегунди зацікавилися опцією трансферу динамівця. Станом на сьогодні у фазі гарячих перемовин з киянами перебуває Тенеріфе. За інформацією іспанського видання El Dia, Фран виглядає ідеальною дев'яткою для спортивного директора острівної команди Хуана Кордеро. Marca та низка інших сайтів підтверджують, що контакти з київським клубом уже стартували.

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En el @cdtoficial confirman gestiones en curso con el Dinamo de Kiev para obtener la salida de Fran Sol pero insisten en la complejidad de la operación.



Hace un mes parecía imposible. Ahora, al menos hay posibilidades. — MANOJ DASWANI (@mdaswani) September 21, 2020

Трансфер, який ще місяць тому здавався неможливим, тепер набуває реальніших контурів. Пошук центрфорварда стає фактично головною місією ледь не всіх іспанських команд в останні дні до трансферного дедлайну. Потенційних новачків на ринку стає все менше. Тому кількість претендентів на Соля росте. Крім Тенеріфе та Ов'єдо, які можуть собі дозволити лише взяти такого коштовного гравця в оренду, на горизонті ще кілька команд другого іспанського дивізіону з потужним бюджетом: Альмерія, Жирона та Еспаньйол.

Крім цього, стало відомо, що в елітній Прімері також немало зацікавлених. За ситуацією Соля пильно стежать Сельта, Ельче та Вальядолід. Ці команди забили на всіх лише 3 м'ячі за 4 зіграні матчі в поточному сезоні, тому шукають нові варіанти підсилення атаки. Досвідчений Фран міг би стати тим, хто принесе з собою голи без зайвої адаптації. Водночас, як повідомляють іспанські журналісти, мета Динамо – як мінімум компенсувати витрати на форварда, якого підписали за 3,5 млн євро з Віллем ІІ.

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Valladolid, Celta y #ElcheCF, los equipos de Primera que quieren a Fran Sol. Delantero del Dinamo de Kiev. https://t.co/OGjhX7y8CW vía @larazon_es — Miguel Ángel Cortés (@Lon_elx) September 21, 2020

Після приходу Луческу Соль вийшов на заміну лише двічі за 5 матчів. Схоже, гол у Суперкубку України проти Шахтаря не переконав румунського тренера. У наступних офіційних іграх Фран відіграв лише 11 хвилин. Здавалося, що підписання Кравця, який уже встиг дебютувати проти Львова, взагалі відтіснило його на позицію 3-4 форварда Динамо. Однак екс-наставнику Шахтаря вистачило один раз випустити Артема на заміну, щоб відсіяти його та вказати на двері.

Цього літа Луческу дав добро на відхід 10 футболістів. Щоправда, лише з Піварічем, Корзуном і новоприбулим Кравцем Динамо попрощалося остаточно. Кравченко, Смирний, Ісаєнко, Каргбо, Беніто, Булеца та Кадірі пішли в оренду. Були чутки і про можливість відходу Русина, Дуелунда, Алібекова і Гармаша, які поки залишаються. Циганков, Миколенко, Жерсон, Де Пена і Кендзьора також фігурували в рапортах іноземних скаутів.

Трансфер Соля певною мірою поставить хрест на можливості продажу Супряги цього літа, хоч його ледь не щодня відправляють у Болонью чи інші клуби Серії. Та й навряд чи Суркіс домовився б у ціні з італійськими президентами. Адже крім згаданих виконавців, у киян на цій позиції залишаються ще тільки Русин, молодь з дубля і дискваліфікований майже до кінця року Бєсєдін.

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