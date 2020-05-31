"Я втратив рік кар'єри": легіонер Динамо залякує Шахтар і обіцяє нарешті відбити свою вражаючу зарплату

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд поспілкувався з данськими ЗМІ. Перед матчем туру проти Шахтаря легіонер київського клубу зачепив відразу декілька важливих тем.

Дуелунд, який заробляє під 2 мільйони євро (не менше 1,6 млн, за інформацією данського BT), поки не може відвоювати стабільне місце в основі. Він уже зізнавався, що пережив пекло через травму, яка залишила поза грою практично на рік. Тепер відчуває не тільки тиск, адже "повинен показати, що вартий цих грошей". Сам визнавав, що отримує "у такому великому клубі, як Динамо, зовсім не зарплату Суперліги" – в Данії і близько не заробляв би таких грошей.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ

Міккі почувався дивовижно перед великою перервою, викликаною пандемією коронавірусу COVID-19. "Я ніколи не був настільки готовим, як і моя нога – на 100 відсотків. Наче у мене нова щиколотка. Я можу робити все що завгодно, на полі", – казав 22-річний гравець декілька місяців тому. Горів бажанням відплатити за довіру керівництву київського клубу, але знову все пішло не так. Зараз Дуелунд повертається до оптимізму, хоча й не виходить у старті на Шахтар, від якого його команда відстає на 13 очок.

"Я не списую чемпіонат з рахунків, поки залишаються хоч якісь математичні шанси. Ми били Шахтар у Суперкубку й вибили їх у Кубку України, який повинен тепер стати нашим. Тепер шалено важливо добре зіграти з ними в чемпіонаті, позаяк нам потрібні очки. Динамо – настільки великий клуб, що ти повинен завойовувати трофеї щороку. Особисто я хотів би збільшити свою колекцію трофеїв з Данії, де двічі брав чемпіонство з Мітьюлландом. У середу ми провели суперматч, хай і товариський. Добре попрацювали над фізикою в останні дні.

Чудово повернутися в бій відразу з матчу проти нашого головного суперника, хоч з Шахтарем непросто. 2 переломи щиколотки? Це коштувало мені року кар'єри. І, звичайно, зараз важко було знову перейти в режим очікування через корону. Адже я нарешті повернув собі найкращу форму і зіграв кілька хороших матчів. Саме зараз я повинен знову відігравати ту важливу роль, яку в Києві відводили мені з самого початку", – розповів Дуелунд.

Нагадаємо, гравець молодіжної збірної Данії перейшов у Динамо за 4 мільйони євро) версія Трансфермаркт), однак так і не став наразі лідером команди. Дуелунд у данській Суперлізі найчастіше забивав та асистував на позиціях лівого і правого вінгера, граючи і під нападниками, але але тренерський штаб Михайличенка бачить його тільки в ролі "десятки".

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення