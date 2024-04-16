"Шапаренка Динамо відпустить, якщо буде достойна пропозиція. У Миколи залишилось 2 роки контракту. Він себе достойно веде і хоче, щоб клуб на ньому заробив.

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Якщо влітку буде цікава пропозиція, то я думаю, що Динамо його продасть", – поділився Циганик у програмі Циганик LIVE.

Додамо, що 25-річний Шапаренко провів 20 матчів у нинішньому сезоні, оформивши 3 голи та 5 асистів. Transfermarkt оцінює півзахисника у 6 млн євро і пише про контракт до 30 вересня 2025 року.

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