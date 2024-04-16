“Шапаренко Динамо отпустит, если будет достойное предложение. У Николая осталось 2 года контракта. Он себя достойно ведет и хочет, чтобы клуб на нем заработал.

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Если летом будет интересное предложение, то я думаю, что Динамо его продаст", – поделился Цыганык в программе Цыганык LIVE.

Добавим, что 25-летний Шапаренко провел 20 матчей в нынешнем сезоне, оформив 3 гола и 5 ассистов. Transfermarkt оценивает полузащитника в 6 млн евро и пишет о контракте до 30 сентября 2025 года.

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