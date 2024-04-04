"Всі вболівальники, всі, хто розбираються у футболі, розуміють, що Шапаренко – дуже якісний, класний футболіст, у якого, я сподіваюся, буде велике майбутнє в європейському футболі. Ніхто його не буде тримати. Якщо на нього будуть запити, ми будемо розглядати їх.

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Микола – справжній динамівець, він дуже переживає за результати команди. Він хвилювався, що у нього не все виходило на футбольному полі. Він дуже довго відновлювався. Але зараз усе гаразд, він набрав свої оптимальні кондиції, тож ми будемо бачити Миколу у ще кращій формі, він буде віддавати паси, забивати. Це дуже якісний футболіст. Такі футболісти народжуються дуже рідко", – цитує Суркіса прес-служба Динамо.

Додамо, що 25-річний Шапаренко провів 18 матчів у нинішньому сезоні, оформивши 3 голи та 5 асистів. Transfermarkt оцінює півзахисника у 6 млн євро і пише про контракт до 30 вересня 2025 року.

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