"Футбол 24" продовжує розповідати про найцікавіші факти з життя українських футбольних зірок у проекті "Український ген". На черзі – лідер Динамо та хавбек збірної України Микола Шапаренко.

Микола Шапаренко робив свої перші кроки в Іллічівці (пізніше – Маріуполі), який був таким собі фарм-клубом Шахтаря. Не секрет, що чимало гравців з молодіжки Шахтаря виступали за азовців. Шапаренко у складі Іллічівця став першим гравцем в історії УПЛ 1998 року народження, а також наймолодшим автором гола в першості.

Хоча Миколу кликали спробувати свої сили в Шахтарі, той обрав Динамо. Там хавбек починав у молодіжці, але його талант не залишався непоміченим. Хоча за часів Олександра Хацкевича та Олексія Михайличенка Шапаренку не дуже довіряли. А от з приходом Мірчі Луческу Микола розкрився на повну, ставши справжньою зіркою Динамо. Шапаренко зізнавався, що мріє спробувати сили в Баварії. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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