Кривбас і Рух зіграли у 9-му турі УПЛ (1:3). Рахунок і огляд матчу чемпіонату України читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Кривбас – Рух, через повітряну тривогу на Дніпропетровщині стартував із запізненням – о 15:35 замість 15:00. Команда Юрія Вернидуба на тижні вилетіла з Кубка України, поступившись Чорноморцю, але в чемпіонаті не програвала вже 7 турів поспіль, здобувши при цьому 5 перемог. Напередодні Шахтар сенсаційно програв Ворсклі, тому Кривбас отримав шанс вийти на перше місце УПЛ.

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Що стосується львів'ян, то команда Віталія Пономарьова не вигравала вже 4 тури, але тиждень тому відібрала очки в Шахтаря. Вдалий старт чемпіонату дозволяв Руху після 8-ми турів триматися на високому 5 місці.

Поєдинок розпочався оригінально – м'яч у центр поля доставили за допомогою дрона. А перший момент, якщо його так можна назвати, створив Рух. Дідик зі штрафного пробив на метрів 5 вище. Кривбас відповів швидкою атакою лівим флангом, яку завершував Дібанго. Удара Івана заблокували. "Жовто-чорні" потурбували Кліщука потужним ударом Едсона здалеку – кіпер криворіжців не дрімав. Обмін моментами продовжився. Бескоровайний замикав подачу з кутового – вище. Буквально тут же Данило класно заблокував удар Климчука. Динамічний початок гри у Кривому Розі.

Міг забивати Сапуга, який увірвався з правого флангу у штрафний, однак пробив просто в Кліщука. На 34-й хвилині Климчук переправив м'яч у сітку, вдало зігравши на випередження. Арбітри зафіксували офсайд. Суперечливий.

За кілька хвилин Дмитро Бондаренко вже слухав VAR на предмет пенальті у ворота Руха, після чого пішов дивитися повтор боротьби за м'яч при подачі кутового. Вердикт арбітра – пенальті на користь Кривбаса. Вочевидь, за гру рукою. Іліч з 11-ти метрів відкрив рахунок. На цьому перший тайм завершився.

На початку другої половини Приходько міг подвоїти перевагу Кривбаса, але пробив у газон, а не у ворота. У наступній атаці господарів Рух врятував Роман, який перервав простріл Хомченовського перед порожніми воротами. Львів'яни відповіли гострим моментом Климчука. Лідер "жовто-чорних" звільнився з-під опіки, змістився зліва в центр, але пробив поруч з дев'яткою!

Понєдєльнік розкішно вирізав на Вакулка, який головою не влучив з кількох метрів! Злива моментів на старті другого тайму таки принесла результат. Щоправда, не той, якого чекали вболівальники у Кривому Розі (а, судячи з активної підтримки у трансляції, вони були).

Спершу на 63-й хвилині Василь Руніч ідеально точним ударом у дотик зрівняв рахунок. Гравець Руха, який вийшов на заміну, опинився першим на підбиранні та увігнав м'яч у нижній кут.

Це був лише початок. Буквально тут же Рух кардинально все перевернув. Квасниця, здавалося, віддав невдалий пас на Климчука, однак Бескоровайний не придумав нічого кращого, ніж банально "зрубати" суперника. Климчук з пенальті вивів гостей уперед. Йшла 66 хвилина. Серйозний нокдаун для команди Вернидуба.

Але й це було не все. Буквально за дві хвилини Рух забив втретє. Квасниця вкотре вдало вийшов на заміну. Ілля прострілив з правого флангу, а Руніч оформив дубль. Ідеальні кадрові зміни від Віталія Пономарьова. Кривбас опинився в нокауті.

1:3 – команда Віталія Пономарьова шокувала Кривбас у другому таймі, відібравши очки вже в другого лідера чемпіонату. Тренер Руха блискуче вгадав із замінами, а його підопічні перервали безвиграшну серію тривалістю в 4 тури. Натомість безпрограшна серія Кривбаса в УПЛ завершилася на позначці 7 матчів. Шахтар залишився лідером УПЛ, криворіжці не змогли очолити турнірну таблицю і продовжують йти другими. Рух залишився п'ятим, відірвавшись на три очки від Динамо, але кияни свій матч проти Олександрії зіграють пізніше.

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