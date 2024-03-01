Вже наступного місяця всі команди УПЛ зможуть вирівнятись у турнірній таблиці за кількістю проведених ігор.

Дирекція української Прем'єр-ліги на своєму сайті опублікувала дати перенесених поєдинків осінньої частини сезону.

УПЛ перенесла один із матчів 20-го туру – все через "конфлікт" за стадіон

Зокрема, матч 6-го туру між Зорею та Динамо відбудеться у четвер, 4 квітня. Скандальна гра 16-го туру Минай – Динамо, яку завершили вже на другій хвилині через затяжну повітряну тривогу і відсутність освітлення на стадіоні, пройде у середу, 17 квітня.

А перенесений поєдинок 17-го туру між ЛНЗ та Минаєм проведуть у суботу, 23 березня. Час початку усіх трьох матчів буде визначений пізніше.

Також перенесено матч 20-го туру Зоря – Минай. Він відбудеться 7 березня о 15:30.

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