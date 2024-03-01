Уже в следующем месяце все команды элиты смогут выровняться в турнирной таблице по количеству проведенных игр.

Дирекция украинской Премьер-лиги на своем сайте опубликовала даты перенесенных поединков осенней части сезона.

УПЛ перенесла один из матчей 20-го тура – все из-за "конфликта" за стадион

В частности, матч 6-го тура между Зарей и Динамо состоится в четверг, 4 апреля. Игра 16-го тура Минай – Динамо пройдет в среду, 17 апреля. А перенесенный поединок 17-го тура между ЛНЗ и Минаем проведут в субботу, 23 марта. Время начала всех трех матчей будет определено позже.

Также перенесен матч 20-го тура Заря – Минай. Он состоится 7 марта в 15:30.

Динамо разгромило Черноморец и вышло в единоличные лидеры юношеской УПЛ