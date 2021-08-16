"Наш чемпіонат стає якимось імпровізованим. Ті захотіли – полетіли в Італію грати в футбол. Динамо приїде грати на матч-відкриття стадіону Інгульця. Питання в тому, чи побудують стадіон? Минай в минулому сезоні два рази домовився грати з Динамо в Києві. Має бути повага до чемпіонату. Найцікавіше, що ніхто нічого не порушив. в регламенті написано, що за угодою сторін можна матч перенести", – зазначив Віктор Вацко.

Суркісу байдуже, з ким Динамо опиниться в групі Ліги чемпіонів

"Всі говорять, що ми не обговорюємо Динамо. Ми Динамо не бачимо, тому що ігри в паралельному показі. Динамо не бачить, що в УПЛ можна якісно готується до матчів Ліги чемпіонів. Таким чином, клуб демонструє неповагу до ліги, до суперників", – вважає Михайло Метревелі.

"Динамо вирушило до Італії грати товариський матч проти Інтера. Відчуття двояке. З одного боку, класно, що домовилися чемпіони України та Італії. З іншого боку, чемпіонат залишився без команди. Вона просто поїхала. Нашу лігу треба берегти і розвивати, а не ось так переносити, грати чи не грати", – сказав Олександр Денисов.

Інтер розтрощив Динамо: трагікомедія помилок, блідий Циганков, тривога перед Лігою чемпіонів посилюється