"Наш чемпионат становится неким импровизированным. Те захотели – полетели в Италию играть в футбол. Динамо приедет играть на матч-открытие стадиона Ингульца. Вопрос в том, построят ли стадион? Минай в прошлом сезоне два раза договорился играть с Динамо в Киеве. Должно быть уважение к чемпионату. Самое интересное, что никто ничего не нарушил. В регламенте написано, что по соглашению сторон можно матч перенести", – отметил Виктор Вацко.

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"Все говорят, что мы не обсуждаем Динамо. Мы Динамо не видим, потому что игры в параллельном показе. Динамо не видит, что в УПЛ можно качественно готовится к матчам Лиги чемпионов. Таким образом, клуб демонстрирует неуважение к лиге, к соперникам", – считает Михаил Метревели.

"Динамо отправилось в Италию играть товарищеский матч против Интера. Ощущение двоякое. С одной стороны, классно, что договорились чемпионы Украины и Италии. С другой стороны, чемпионат остался без команды. Она просто уехала. Нашу лигу надо беречь и развивать, а не вот так переносить, играть или не играть", – сказал Александр Денисов.

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