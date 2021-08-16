"Чи будуть ще спаринги в рамках підготовки до ЛЧ? Це питання не до мене, а до Містера. Це була його ідея – підготувати хлопців до Ліги чемпіонів, щоб кожен витримував такий графік.

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Бажання на жеребкуванні? Від моїх вподобань нічого не залежить. Кульки круглі, тому – кого витягнуть, з тим і будемо грати", – резюмував Суркіс у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, цьогоріч Динамо опиниться в третьому або четвертому кошику жеребкування ЛЧ. У минулому сезоні суперниками киян були Барселона, Ювентус та Ференцварош.

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