Динамо частково окупило трансфер Жерсона Родрігеса – Анкарагюджю заплатив киянам пристойну суму

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родрігес, права на якого належать Динамо, приніс фінансову вигоду київському клубу.

Динамо отримало 500 тисяч за піврічну оренду Жерсона Родрігеса в турецькому Анкарагюджю, інформує Star.com.tr.

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Турецький клуб не має опції на викуп контракту 24-річного люксембуржця, а тому влітку Жерсон Родрігес повернеться в Динамо, яке і буде вирішувати майбутнє гравця.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес перейшов в Динамо з японського клубу Джубіло Івата влітку минулого року за 2 млн євро, але не зміг проявити себе в команді Михайличенка. У чемпіонаті Туреччини Жерсон Родрігес вже встиг провести 3 матчі, в яких записав до свого активу 2 голи і 1 результативну передачу.

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