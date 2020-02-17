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Жерсон Родрігес не потрібен Динамо – чому в Києві можуть радіти першим успіхам скандального гравця в Туреччині

20:00 3005 Читать на русском
Жерсон Родрігес не потрібен Динамо – чому в Києві можуть радіти першим успіхам скандального гравця в Туреччині
Жерсон Родрігес / ФК Анкарагюджю

Динамівець Жерсон Родрігес вдало розпочав кар'єру в Анкарагюджю. "Футбол 24" доводить, чому наразі не варто критикувати київський клуб за начебто черговий втрачений талант.

"Вміння" Динамо використовувати найкращі якості багатьох футболістів – відомий факт. Скільки гравців залишили Київ, так і не розкривши свій потенціал, одразу і не підрахуєш. Роман Яремчук, Че Че, Сідклей, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик – це лише за останній час. Наразі залишається в команді той же Фран Соль, від якого очікували явно більшого, ніж 2 голи у офіційних матчах за рік, навіть з урахуванням важкої травми іспанського форварда.

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Одним із гравців, які не розкрилися в Україні, став і Жерсон Родрігес. Форвард збірної Люксембургу провів у київському клубі лише півроку, перейшовши минулого літа за 2 млн євро, а нещодавно був відданий в оренду турецькому Анкарагюджю до кінця поточного сезону. У футболці Динамо 24-річний вінгер зіграв лише 12 поєдинків та забив 2 голи, але тренерський штаб Олексія Михайличенка не розраховував на люксембуржця, який у підсумку опинився в Туреччині.

У складі Анкарагюджю Жерсон, на перший погляд, стартував блискуче – 2 голи та результативна передача у трьох матчах (більше, ніж у Києві за півроку!). В останньому поєдинку проти Фенербахче динамівець став автором переможного гола, що спонукало появу нових розмов про те, що у Києві не розгледіли чергового таланта. Розмов, насправді, передчасних. Наразі стверджувати, що Динамо явно помилилося, віддавши Родрігеса, відверто зарано. Навіть з урахуванням начебто хорошої статистики вінгера в Туреччині. На ній зупинимося трохи детальніше.

Жерсон дебютував за Анкарагюджю в поєдинку проти Касимпаші та відзначився забитим голом з пенальті. Безумовно, результативний дебют – це добре, особливо з точки зору впевненості у своїх силах, але інші показники Родрігеса не викликають захоплення. 110 ТТД з успішністю 52% – таке собі досягнення. При цьому люксембуржець виграв менше половини єдиноборств, а в атаці успішність стала ще меншою – 9 виграних із 26-ти загалом (36%). Не надто вразив і дриблінг Жерсона – тільки 2 вдалі спроби з 13-ти. Явно не Роналдінью, якого сам Родрігес називає своїм кумиром. Особливо, враховуючи посередній рівень опонентів.

При цьому не скажеш, що фінти динамівця ставили в кут захист суперника, позаяк проти нього сфолили лише одного разу, а у переважній більшості випадків чисто відбирали м'яч. Точність передач, навіть з урахуванням позиції лівого вінгера, склала доволі посередні 73% – брак періодично спостерігався навіть у доволі простих ситуаціях. Не варто забувати, що суперником Анкарагюджю була скромна Касимпаша – аутсайдер турецької Суперліги, яка має в пасиві другу найгіршу оборону чемпіонату.

Другим матчем Жерсона за Анкарагюджю стала зустріч з Єні Малатьяспором, у якій динамівець відзначився гольовим пасом. Щоправда, асист мав суто формальний характер, позаяк головна заслуга все ж належала автору забитого м'яча, який класно пробив з-за меж штрафного. Тому сильно прикрашати заслуг люксембуржця не варто – тим більше, що статистика знову це підтвердила. Менше половини вдалих ТТД з урахуванням того, що Анкарагюджю відверто грав другим номером проти типового середняка чемпіонату. Щоправда, Жерсон діяв не зовсім на позиції вінгера – цього разу він грав відтягнутого форварда/атакувального хава. Часто втрачав м'яч, ставши лідером команди за цим показником (19 разів – більше, ніж в УПЛ у складі Динамо).

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У останньому поєдинку з Фенербахче Родрігес знову відзначився результативною дією – цього разу він став автором другого забитого м'яча в матчі, який завершився перемогою Анкарагюджю з рахунком 2:1. Люксембуржець розпочав гру на позиції центрфорварда, а в останній третині поєдинку перейшов на фланг атаки. Звитягу Анкарагюджю можна назвати несподіваною, адже команда володіла м'ячем менше 30% ігрового часу та реалізувала практично все, що створила. Але і тут Жерсон не надто вразив. Безумовно, черговий забитий гол – це ОК, але що робити з катастрофічною точністю пасів (менше 50%)? Крім того, Родрігес знову найчастіше втрачав м'яч серед усіх гравців команди. Активно йшов у єдиноборства, чіплявся за м'яч та завдав найбільше ударів у складі Анкарагюджю – 4 (один з яких став гольовим).

Загалом за 3 поєдинки в Туреччині Жерсон Родрігес пробив по воротах суперників 11 разів (з них 1 – з пенальті). Забив двічі – практично стільки ж, скільки мало б залетіти за очікуваними голами (1,9 xG). За час, проведений у Києві, пробивав 31 раз – 2 голи проти майже 4-х очікуваних. Наразі люксембуржець допомагає Анкарагюджю вирішити головне завдання – уникнути вильоту. У трьох турах команда набрала 7 очок та піднялася з небезпечної зони.

Як бачимо, не все так однозначно. Те, що проходить та поки що залітає у Туреччині, не факт, що пройде в Україні чи єврокубках. Анкарагюджю, на відміну від Динамо, грає другим номером переважну більшість матчів. Такий стиль гри краще підходить Жерсону, який більше нагадує типового "бігунка" – швидкі ноги, за якими не встигають думки. Біжить він явно швидше, ніж думає – звідси і чимала кількість втрат м'яча навіть в умовах наявності більшого простору, ніж в Україні. Попри це, Родрігес, безумовно, володіє певним рівнем майстерності. Сам по собі він щось та й може, але манера його гри не зовсім підходить Динамо. Люксембуржець полюбляє грати на контратаках, коли у нього є простір. Скільки таких матчів за рік Динамо проведе в УПЛ? Чотири проти Шахтаря?

Також не забуваємо про далеко неідеальний характер Жерсона. Скандальне відео та претензії до Олексія Михайличенка, придбаний Bentley через неповний тиждень після підписання контракту, а також порушення режиму у вигляді нічних походеньок клубами столиці України – цим Родрігес наразі запам'ятався більше, ніж двома забитими голами за Динамо. Подібних "пасажирів" у Києві за останні роки було достатньо. Можливо, настав час покласти цьому край?

Тим більше, що на позиції вінгера у складі Динамо можуть зіграти чимало інших виконавців – Віктор Циганков, Беньямін Вербіч, Карлос Де Пена, Георгій Цітаішвілі, Міккел Дуелунд, Олександр Караваєв, Беніто, та навіть, як з'ясувалося під час зборів, Віталій Буяльський і Йосіп Піваріч. 9 людей на 2 позиції – тут явний перебір і без Жерсона. Тим більше, що практично всі вони за рівнем футбольного інтелекту перевершують Родрігеса, який, так виглядає, не надто вписується в гру Динамо. Добре, припустимо, Беніто дадуть час на адаптацію, Караваєва більше розглядають як захисника, а для Дуелунда, Піваріча та Буяльського пріоритетнішими є все ж інші позиції. Все одно залишається 4 людини – більш ніж достатньо для УПЛ та Кубка України. Спробувати Родрігеса в нападі? Так тут теж є Каргбо, Фран Соль та Назарій Русин, а також поки що нікуди не подівся Артем Бєсєдін. Вище ми писали про показники люксембуржця – довго б його терпіли у Києві з такою статистикою у матчах проти закритих команд?

Локальні успіхи Жерсона в Туреччині – це добре, але навряд чи до цього варто ставитися серйозно та посипати голову попелом. Мовляв, втратили чергового таланта. Максимум користі, яку здатен принести цей гравець для Динамо – піти влітку за пристойну суму та відбити витрачені кошти на його трансфер. Прихопивши з собою новенький Bentley.

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