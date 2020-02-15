Жерсон Родрігес забив переможний гол за Анкарагюджю у матчі з Фенербахче – ефектні індивідуальні дії динамівця

У 22 турі Суперліги Анкарагюджю вдома обіграв одного з грандів турецького футболу, Фенербахче.

Чемпіонат Туреччини, 22 тур

Анкарагюджю – Фенербахче – 2:1

Голи: Лобджанідзе, 13, Жерсон Родрігес, 75 – Азіз, 90+6.

Жерсон Родрігес звернувся до фанатів Динамо після переходу в Анкарагюджю

У черговому турі турецької Суперліги Анкарагюджю приймав гостей зі Стамбула. Господарі відкрили рахунок на 13 хвилині після помилки голкіпера Фенербахче – відзначився грузинський хавбек Лобджанідзе.

Після перерви слово взяв орендований у київського Динамо форвард Жерсон Родрігес. На 75 хвилині він результативно підтримав контратаку своєї команди: отримавши м'яч за декілька метрів від лінії штрафного майданчика гостей, Жерсон ефектним фінтом обіграв опонента і потужним ударом подвоїв перевагу своєї команди. Для нападника це вже другий гол у чемпіонаті Туреччини у 3 матчах. Також у його активі одна результативна передача.

Фенербахче спромігся лише на один гол – на останніх секундах Азіз відгукнувся на навіс з лівого флангу.

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