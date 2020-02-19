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Динамо частично окупило трансфер Жерсона Родригеса – Анкарагюджю заплатил киевлянам приличную сумму

14:33 143 Читати українською
Динамо частично окупило трансфер Жерсона Родригеса – Анкарагюджю заплатил киевлянам приличную сумму
Жерсон Родригес / фото ФК Анкарагюджю

Форвард Анкарагюджю Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, принес финансовую выгоду киевскому клубу.

Динамо получило 500 тысяч за полугодовую аренду Жерсона Родригеса в турецком Анкарагюджю, информирует Star.com.tr.

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Турецкий клуб не имеет опции на выкуп контракта 24-летнего люксембуржца, а потому летом Жерсон Родригес вернется в Динамо, которое и будет решать будущее игрока.

Напомним, Жерсон Родригес перешел в Динамо из японского клуба Джубило Ивата летом прошлого года за 2 млн евро, но не смог проявить себя в команде Михайличенко. В чемпионате Турции Жерсон Родригес уже успел провести 3 матча, в которых записал в свой актив 2 гола и 1 результативную передачу.

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