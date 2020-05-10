Динамо Брест здолало мінських одноклубників в дербі – привіт із Донецька не зупинив українців від переслідування БАТЕ

Брестське Динамо переграло Динамо Мінськ у рамках 8-го туру білоруської Вищої ліги. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Білорусь, Вища ліга, 8-й тур

Динамо Брест – Динамо Мінськ – 2:1

Голи: Бручіч, 5 (автогол), Лаптєв, 51 – Даніло, 24

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Попри гостьовий статус, активніше поєдинок розпочали мінчани. Підопічні Леоніда Кучука більше контролювали м'яч у стартові хвилини, але жодної небезпеки біля воріт господарів так і не створили. Натомість брестці результативно завершили першу ж осмислену атаку.

На 5-й хвилині після невдалого розіграшу кутового Нойок прострілив із правого флангу в район воротарського майданчика, а там оборонець гостей Карло Бручіч у боротьбі з Артемом Мілевським спрямував м'яч у власні ворота – 1:0!

Швидкий забитий м'яч заспокоїв гру. Мінськ перестав іти вперед, а Брест не збирався форсувати події. Тим не менше, нагоди забити ще з'являлись у господарів. Зокрема, неточно пробив Биков, а Савицький не зміг переправити м'яч у ворота. Стовідсотковий шанс на 23-й хвилині змарнував Лаптєв – Мілевський скинув йому під удар, але фактурний форвард примудрився пробити в стійку з кількох метрів.

За таке марнотратство мінчани покарали хлопців Сергія Ковальчука миттєво. Це Шитов класним пасом із глибини прошив оборону Бреста, а екс-хавбек донецького Металурга та Дніпра Даніло спокійно розібрався із Ігнатовичем – 1:1. Із такою грою центрбеків шанувальники Євгена Хачеріді можуть не тривожитись – українець точно повернеться в основу після дискваліфікації.

Пропущений м'яч додав спортивної злості "динамівцям" Бреста. Однак, до перерви вони спромоглися лише на один момент біля воріт гостей. Гордійчук непогано пробивав у ближній кут, але кіпер мінчан зумів парирувати удар.

Зате старт другої половини був цілком за Брестом. Трибуни погнали чемпіонів країни вперед і це швидко дало плоди. Уже на 51-й хвилині Юзепчук зряче навісив із правого краю у район одинадцятиметрової позначки, а там Лаптєв виграв повітряну дуель у кіпера Руденка й головою забив у порожні ворота.

Зробивши висновки з подій першого тайму, брестці вирішили не збавляти оборотів. І ось уже Нойок наважився на потужний удар метрів із 25-ти, під який мужньо кинувся хтось із оборонців. А кутовий після цього епізоду ледь не завершився третім голом, але черговою майстерною скидкою Мілевського його партнер не скористався.

Міг забити Нойок і зі штрафного, але його постріл зупинила стінка. Мінськ у відповідь огризнувся двома контратаками, які, проте, закінчувалися спокійними сейвами Ігнатовича. Напівмоменти мали й господарі. Брестці Гордійчук і Садовський били за діагоналлю після флангових проривів, але обом забракло влучності.

Спроба навали від мінчан в ендшпілі матчу результату не дала – перемога Бреста. Завдяки цій звитязі брестське Динамо піднялося на 6-те місце Вищої ліги. У Мілевського та компанії 13 очок, відставання від лідера БАТЕ складає усього 3 пункти. Мінчани посідають 13-ту сходинку, маючи в активі 9 балів.

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