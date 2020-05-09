Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона

Китай настільки боїться пролетіти повз катарський Мундіаль, що збирає під власним прапором іноземних гравців. Головний тренер грав в АПЛ.

Китай мріє про повернення на чемпіонат світу. Після невдалих спроб Камачо, Каннаваро та Ліппі амбітне завдання спробує реалізувати легенда Піднебесної Лі Те. Його мета – Катар. 42-річний фахівець, який захищав кольори Евертона до середини нульових, має шанс вкотре переписати історію, потрапивши на Мундіаль, тепер – у ролі тренера. Він представляв КНР на ЧС-2002 під керівництвом серба Бори Мілутіновіча.

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Черговий подвиг азіатів вимагає неймовірних зусиль. Їм потрібно бути більш конкурентними, ніж зараз, але час безжально грає проти. За два роки неможливо виховати топового футболіста, або ж вивести на якісно новий рівень вже наявні кадри. Відтак, китайці обрали простішу стратегію, яка дозволяє виконувати серйозні завдання прямо зараз – натуралізація іноземців з місцевої Суперліги. Незабаром "Велика Стіна" поповниться одразу сімома (!) легіонерами.

Нападник Еспаньйола Ву Лей отримає на підмогу п'ять бразильців і двох британців. З 10 по 27 травня китайська збірна проведе збори в Шанхаї з трьома легіонерами. Лі Те повинен виправити катастрофічне становище у рамках азійського відбору. Його підопічні перебувають на другій позиції, набравши 7 очок. За умови екстреного припинення змагань через пандемію, Китай не потрапив би навіть до четвірки найкращих других команд, що забезпечує продовження боротьби за омріяний квиток. Сирія (15) – практично недосяжна для інших учасників групи попри те, що найближчий переслідувач провів на один матч менше.

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Китай вперше викликав одночасно двох бразильців, а трохи раніше під прапором КНР почав грати захисник з англійським корінням Ніко Єннаріс – вихованць Арсенала. Він провів один матч в основі "канонірів", виступав за англійські молодіжки різних вікових категорій поруч з Харрі Кейном. Народився в сім'ї грека та китаянки. 26-річний футболіст отримав громадянство під іменем Лі Ке і без зайвих сентиментів відмовився від колишнього паспорта, як і два інших легіонери Гуанчжоу Евергранд – нападники Елкесон та Алоїсіо Гонсалвеш. Втім, це далеко не повний перелік усіх натуралізованих, процес набуття громадянства завершують ще четверо зірок місцевої Суперліги, які проживали на території Китаю не менше 5 років.

На фото: Ніко Єннаріс

Елкесон встиг провести за Китай чотири матчі та відзначитись трьома голами. 30-річний форвард, який народився в Бразилії, отримав китайське ім’я – Ай Айсен. Представляє Гуанчжоу Евергранд, з яким двічі вигравав бомбардирські перегони. У 2011-му Менезес викликав його до табору збірної Бразилії, але шансу проявити себе не дав. Натомість Алоїсіо готується дебютувати з КНР. Це найкращий снайпер Суперліги 2015.

На фото: Елкесон

Алан Карвалью – ще один представник заможнього Евергранд, який попросив китайський паспорт. 30-річний бразилець зробив собі ім'я в Європі, виступаючи за Зальцбург (59 голів у 89 матчах). Минулий сезон проводив разом з екс-"гірником" Фернандо в Бейцзін Гоань на правах оренди. В Китайській першості зіграв 92 матчі, забив 46 м'ячів і виконав 20 асистів.

Улюбленець китайської публіки Рікардо Гуларт, або Гао Лате, також чекає на "зелене світло" від ФІФА. Бразилець став живою легендою Гуанчжоу Евергранд вже у 28. Його показники дійсно вражають – 157 матчів, 103 голи. У 2014-му Гуларт виходив разом з Селесао на товариський поєдинок проти Еквадору, але на офіційному рівні не зіграв жодної хвилини у складі етнічної збірної.

На фото: Рікардо Гуларт

Бразильське представництво Евергранд в збірній довершує 28-річний вінгер Фернандінью. Він був останнім іноземцем, який зажадав змінити громадянство. За плечима у нього – великий європейський досвід (13 м'ячів за австрійський Ред Булл у Лізі Європи) та близько 100 матчів у китайській еліті.

На фоні вище перелічених гравців виділяється 25-річний захисник Гуанчжоу Тіяс Чарльз Браунінг, вихованець Евертона, який перебрався до Піднебесної лише торік. Його дідусь – корінний китаєць, тож проблем з документами точно не буде, тим паче влада сприяє. Екс-партнер Пікфорда або Дайєра в юніорських командах Англії наразі чекає дозволу ФІФА.

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