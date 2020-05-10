Тотальний нефарт хлопців Вернидуба у відеоогляді матчу Вітебськ – Шахтар С

Вітебськ зумів вистояти проти Шахтаря Солігорськ у 8-му турі чемпіонату Білорусі. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 8 тур

Вітебськ – Шахтар Солігорськ – 0:0

Вилучення: Хадаркевич, 90 (Ш)

Шахтар Вернидуба не зміг обіграти Вітебськ і втратив шанс наблизитися до лідерів

Напередодні звітного поєдинку команда Юрія Вернидуба мала хороші шанси наблизитися до лідерів, адже Слуцьк і Торпедо свої поєдинки 8-го туру виграти не змогли. Проте "гірники" так і не змогли перетворити солідну ігрову перевагу і забиті голи.

Після цього поєдинку Шахтар набрав 12 очок та піднявся на 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату Білорусі. У Вітебська на один заліковий пункт менше і 9 сходинка.

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