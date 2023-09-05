Денис Гармаш незабаром повинен піти шляхом Сергія Сидорчука, який перейшов з Динамо у закордонний клуб.

Досвідчений півзахисник нарешті прибув у Хорватію для підписання контракту з Осієком, стверджує Sportske novosti. На завтра (6 вересня) запаланований медогляд і оформлення документів.

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Гармаш мав ще кілька днів тому приєднатися, до Осієка, однак виникли бюрократичні проблеми. 33-річний хавбек нібито довго отримував дозвіл на виїзд з України. Ймовірно, також узгоджувались останні питання з Динамо. За неофіційними даними, ветеран вже розірвав контракт з киянами, тому перейде в Осієк вільним агентом.

Нагадаємо, Гармаш перебував у структурі Динамо з 2007 року. За першу команду "біло-синіх" награв 361 матч, відзначився 54 голами та 45 асистами. Колекція клубних трофеїв – 3 титули чемпіона України, 4 Кубки України та 4 Суперкубки.

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