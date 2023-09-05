Денис Гармаш вскоре должен пойти по пути Сергея Сидорчука, который перешел из Динамо в зарубежный клуб.

Опытный полузащитник наконец-то прибыл в Хорватию для подписания контракта с Осиеком, утверждает Sportske novosti. На завтра (6 сентября) запланирован медосмотр и оформление документов.

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Гармаш должен был еще несколько дней назад присоединиться к Осиеку, однако возникли бюрократические проблемы. 33-летний хавбек якобы долго получал разрешение на выезд из Украины. Вероятно, также согласовывались последние вопросы с Динамо. За неофициальными данными, ветеран уже разорвал контракт с киевлянами, поэтому перейдет в Осиек свободным агентом.

Напомним, Гармаш находился в структуре Динамо с 2007 года. За первую команду "бело-синих" наиграл 361 матч, отличился 54 голами и 45 ассистами. Коллекция клубных трофеев – 3 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 4 Суперкубка.

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