"Матч сподобався, був досить цікавим. Так, глядачі очікували забитих м'ячів. Якщо не брати до уваги відсутність голів, зустріч вийшла цікавою. Динамо створювало моменти в першому таймі, Шахтар – у другому.

Бойовий мир у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар

Боротьба була. Нічийний результат більше влаштовував Динамо, а Шахтар хотів лише перемоги, що й показав другий тайм. Обидві команди хотіли здобути перемогу, але це лише третина чемпіонату", – цитує Юрія Вірта Tribuna.

Нагадаємо, кияни та донеччани не змогли виявити сильнішого у матчі 10-го туру УПЛ (0:0). "Біло-сині" зберегли лідерство у турнірній таблиці та 3-очкову перевагу над "гірниками".

Динамо зупинило Шахтар у гарячій битві туру і зберегло лідерство в УПЛ