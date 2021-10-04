"Матч понравился, был довольно интересным. Да, зрители ожидали забитых мячей. Если не брать во внимание отсутствие голов, встреча получилась интересной. Динамо создало моменты в первом тайме, Шахтер – во втором.

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Борьба была. Ничейный результат больше устраивал Динамо, а Шахтер хотел только победы, что и показал второй тайм. Обе команды хотели добыть победу, но это только треть чемпионата", – цитирует Юрия Вирта Tribuna.

Напомним, киевляне и дончане не смогли выявить сильнейшего в матче 10-го тура УПЛ (0:0). "Бело-синие" сохранили лидерство в турнирной таблице и 3-очковое преимущество над "горняками".

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