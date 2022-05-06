Гравці київського Динамо повернулись до тренувального процесу після від'їзду представників збірної України.

Динамо без 11 гравців та Артема Довбика, які вирушили до розташування збірної України, повернулось до Бухареста, де продовжуватиме підготовку до спарингу з Флорою, інформує офіційний сайт киян.

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Сьогодні гравці отримали вихідний, після чого повернуться до тренувального процесу. Поєдинок з естонською Флорою запланований на 13 травня, початок о 19:00.

Додамо, що Динамо під час благодійного турне зіграло з Легією, Галатасараєм, Клужем, Борусією Д, Динамо Загреб та Базелем.

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