Динамо продовжує турне без збірників – кияни оголосили про матч з чемпіоном Естонії
15:35 - Читать на русском
Від'їзд збірників не стане на заваді благодійній місії Динамо.
Динамо на своєму офіційному Telegram-каналі оголосило про домовленість з естонською Левадією щодо товариської зустрічі.
Динамо відзвітувало про зароблені кошти під час благодійного турне – залишився останній матч
Поєдинок запланований на 13 травня, відбудеться у Таллінні. Початок гри о 19:00. До цього часу в розташуванні команди не залишиться збірників, які мають вирушити до розташування збірної України на збори.
Додамо, що Динамо під час благодійного турне зіграло з Легією, Галатасараєм, Клужем, Борусією Д та Динамо Загреб. Сьогодні кияни зустрінуться з Базелем, початок зустрічі о 20:00.
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