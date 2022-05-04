Динамо зіграє ще один благодійний поєдинок / фото з відкритих джерел

Динамо на своєму офіційному Telegram-каналі оголосило про домовленість з естонською Левадією щодо товариської зустрічі.

Динамо відзвітувало про зароблені кошти під час благодійного турне – залишився останній матч

Поєдинок запланований на 13 травня, відбудеться у Таллінні. Початок гри о 19:00. До цього часу в розташуванні команди не залишиться збірників, які мають вирушити до розташування збірної України на збори.

Додамо, що Динамо під час благодійного турне зіграло з Легією, Галатасараєм, Клужем, Борусією Д та Динамо Загреб. Сьогодні кияни зустрінуться з Базелем, початок зустрічі о 20:00.

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