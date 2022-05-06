Динамо без сборников вернулось к подготовке перед очередным спаррингом
Игроки киевского Динамо вернулись в тренировочный процесс после отъезда представителей сборной Украины.
Динамо без 11 игроков и Артема Довбика, отправившихся в расположение сборной Украины, вернулось в Бухарест, где будет продолжать подготовку к спаррингу с Флорой, информирует официальный сайт киевлян.
Динамо продолжает турне без сборников – киевляне объявили о матче с чемпионом Эстонии
Сегодня игроки получили выходной, после чего вернутся в тренировочный процесс. Поединок с эстонской Флорой намечен на 13 мая, начало в 19:00.
Добавим, что Динамо во время благотворительного турне сыграло с Легией, Галатасараем, Клужем, Боруссией Д, Динамо Загребом и Базелем.
Росія напала на Україну: Петраков підсилюється французькими резервами, Ребров поставив на місце росіянина (LIVE)