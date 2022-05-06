Динамо без 11 игроков и Артема Довбика, отправившихся в расположение сборной Украины, вернулось в Бухарест, где будет продолжать подготовку к спаррингу с Флорой, информирует официальный сайт киевлян.

Динамо продолжает турне без сборников – киевляне объявили о матче с чемпионом Эстонии

Сегодня игроки получили выходной, после чего вернутся в тренировочный процесс. Поединок с эстонской Флорой намечен на 13 мая, начало в 19:00.

Добавим, что Динамо во время благотворительного турне сыграло с Легией, Галатасараем, Клужем, Боруссией Д, Динамо Загребом и Базелем.

Росія напала на Україну: Петраков підсилюється французькими резервами, Ребров поставив на місце росіянина (LIVE)