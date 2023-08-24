Мірча Луческу проти своєї колишньої команди. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Бешикташ на "Футбол 24", стартував о 20:00. Кияни досі не програвали "орлам" на своєму полі. За попередні 5 єврокубкових поєдинків вдома динамівці перегравали стамбульців 4 рази, забивши 13 голів і не пропустивши жодного м'яча. Водночас ті дуелі відбувалися в Києві, а не в Румунії, як зараз. Динамівці лише в серії пенальті здолали опір грецького Аріса у попередньому раунді. Турки ж пройшли вже 2 етапи кваліфікації, вигравши усі свої 4 зустрічі проти албанської Тірани та азербайджанського Нефтчі.

Динамо – Бешикташ: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги конференцій

Караваєв замінив у старті травмованого Ярмоленка. Олександр отримав купу простору на 2 хвилині після закидання низом від Тимчика, але подав у нікуди. Ванат, якого ніхто не опікав у штрафному, яскраво висловив претензії одному з героїв битви проти Аріса. То Попов спробує виконати дальній пас на форварда, то Сирота в аналогічному стилі знайде Волошина. Назар заробив штрафний. Цікаві настанови Луческу з цими закиданнями метрів на 50. Попов уже правого вінгера виконує, але до Ваната його простріл не доходить.

Динамо – Бешикташ – відео голів і огляд матчу Ліги конференцій

Караваєв після подачі Шапаренка з кутового першим пробив на 6 хвилині у нашій зустрічі. Як не дивно, але Київ значно впевненіше контролює м'яч, ніж нашпигований легіонерами Бешикташ, склад якого вдвічі дорожчий тільки за даними Трансфермаркт. Ванат сам заробив штрафний, змусивши помилитись Околі, сам і пробив після відкидання Шапаренка. Снаряд опустився зовсім поруч з лівою дев'яткою. У серединці багацько простору залишають стамбульці. Сидорчук і Ванат, а перед тим ще Тимчик могли б краще використати ці зони, але не вистачає комбінаційного взаєморозуміння і відкривань ближче до штрафного.

Скільки ж нервових обрізок турецької команди у її третині поля. Проблема тільки в тому, що динамівці все ніяк не покарають, адже й самі невпевнено діють з м'ячем. А ось перша серйозна помилка українців могла завершитися бідою. Сидорчук завозився в центрі поля. Венсан Абубакар підхопив і віддав праворуч Онуру Булуту. Отримавши у відповідь, камерунець пробивав п'ятою з кількох метрів – Бущан витягнув і цей удар, і добивання Саліха Учана.

Якісний контроль Динамо у двох третинах поля триває, а далі відверто підводить останній пас, причому навіть Шапаренко і Буяльський помиляються у простих епізодах, де потрібно трохи більше холоднокровності. Шкода, адже Бешикташ дає грати і сподіватися на гольові моменти. Дивна ситуація з Масуаку. Екс-захисник Вест Хема, здавалося, потягнув задню і просив заміну, але досить швидко дивовижним чином одужав. Караваєв частенько зміщується в центр, а-ля Ярмоленко. Сашко намагається таким чином підтримувати початок атак, але також мав пару нагод увірватися у штрафний на позиції форварда.

Перше влучання Динамо у площину воріт на 34 хвилині. Тимчик прострілив, Ванат бахнув метрів з 25 – воротар усе контролював. Майже пройшла діагональ з правого флангу "орлів", але Попов блискуче відпрацював з Абубакаром. Однак на 38 хвилині Денис на рівному місці привіз пенальті. Снаряд відбився у руку на межі плеча, Інгленд без роздумів призначив 11-метровий. VAR довго перевіряв, але не знайшов виправдань для Попова. Шкода, адже сьогодні досить надійно грав 24-річний центрбек, який повернувся після травми.

Тепер уже Бешикташ на куражі. Затискає пресингом і дуже вільно комбінує на дузі перед периметром. Починаються обрізки і контратаки суперника. Найприкріше, що все це на рівному місці. Цілком нічийна гра була, а обидва вбивчі моменти "орлам" подарували Сидорчук і Попов. У суперника дуже подобається Булут, який створив 3 гольові нагоди за свої 15 контактів з м'ячем і 6 точних пасів. Лякає і Абубакар. А так рівний бій і ніби й немає тої різниці в якості складів, а в киян фізичний стан навіть кращий.

У перерві Масуаку таки поступився місцем на полі Зайнутдінову, який прийшов з московського ЦСКА. І саме цю зону прорвав Карававєв. Діагональ Сидорчука на лівий край, Волошин не дотягнувся, Дубінчак подав на правий край штрафного, а там у 2 дотики розібрався гравець, який міняє Ярмолу сьогодні. Гол, зрештою, скасували, бо VAR відкотив момент ледь не на хвилину перед взяттям воріт і знайшов там офсайд ще на стадії по суті попередньої атаки, яка вже й захлинутися встигла.

Почали динамівці програвати чимало нічийних м'ячів, через це пропустили контру. Абубакар відверто симулював (а де жовта?), Мулека підхопив, протиснув Тимчика і мінімально схибив. Караваєв спочатку зазнав болючого ушодження, погано ступивши на ногу в чужому штрафному, а потім виконав ідеальну різану передачу з флангу в центр після обіграшу п'ятою з Буяльським. Шапаренко влучив ідеально.

Менш ніж 3 хвилини тішилися українці. Бущан недбало відпасував на фланг, Сирота вибив на кутовий. Омар Коллі вгатив з-під Попова, але Денис уже намагався рятувати ситуацію, позаяк центрбека суперника просто загубили. Проте в наступній атаці Дубінчак класно розібрався на лівому півфланзі, запустивши Буяльського у штрафний, а накидання Віталія замкнув головою Волошин – ідеальне насичення зони воротарського!

Як же натхненно і динамічно грають кияни попереду. Атаки з флангу на фланг, Караваєв, Дубінчак, Шапаренко, Волошин, Буяльський, Ванат – не вистачає дещиці. Турки відповідають ударом Роз'є прямо в руки Бущану. Волошин ловить хвилю вертикального футболу, ніби повернувся у золоті часи Юнацької ЛЧ, коли розривав молодь Барселони і Баварії. Розганяє Назар перед своєю заміною атаку на правий фланг, Караваєв кидає під забігання Тимчику, однак правий захисник не прошиває голкіпера.

Перша заміна Луческу на 75 хвилині. Діалло дає відпочити Волошину. Сирота програє швидкісну дуель і намагається врятувати ситуацію пасом назад. Виходить рандеву Жедсона Фернандеша з Бущаном, переможцем з якого виходить голкіпер збірної України! Сенегальський вінгер відразу ж заробив дуже небезпечний стандарт на дузі перед штрафним. Шапаренко перекинув і стінку, і ворота. Бешикташ також небезпечно атакує великими силами, відверті гойдалки в нас пішли.

Сидорчук тягне, постріл Шапаренка з пасу Буяльського блокують, сам же Віталій добиває – зовсім поруч було! Буяльський змушує помилитися "орлів" на дузі, може котити праворуч на блискуче відкритого Караваєва, але вирішує бити сам – Гюнок тягне. Діалло послизнувся у штрафному. Злива додає антуражу цій грі. Судді додали 7 хвилин. Караваєв віддав чужому і ледь не привіз вбивчу контратаку 4 на 4. Добре, що відбилися. Сидорчук розганяє наступ 3 в 2, але губить момент невдалим пасом і ударом, яким уже не вдалося виправити ситуацію.

Відразу ж після цього свіженький Рашіца накрутив Дубінчака і з рикошетом від захисника проштовхнув у центр, а там Зайнутдінов прошив Бущана. Надзвичайно прикра поразка 2:3. Попов, який завинив у двох перших голах Бешикташа, ще й невдало скинув головою назад після банального виносу воротаря вперед. Максимально подарунковий гол, хоча холоднокровніше завершення суперників усе ж стало різницею на дистанції всього матчу. Показали відразу ж захеканого Сидорчука, який важко впав на газон. Усе почалося ще з тої перехідної фази, коли мали спокійно робити те, що зробив Бешикташ, і виривати перемогу. Капітану Динамо не вистачило сил чи Луческу прогадав, не випустивши Бражка хоча б на заміну?