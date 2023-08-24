Динамо Київ пропустило від Бешикташа у першій грі плей-офф кваліфікації ЛК 2023/24. Дивіться відео гола на "Футбол 24".

Мірча Луческу проти своєї колишньої команди. Саме очолюючи стамбульських "орлів", вибивав київський клуб із Кубка УЄФА 2002/03. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Бешикташ на "Футбол 24", стартував о 20:00.

Попри непоганий початок гри Динамо пропустило ближче до кінця першої половини. Традиційна помилка Попова, якому м'яч влучив у руку після удару Мулека. Абубакар реалізував 11-метровий.