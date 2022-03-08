Київський клуб на своєму YouTube-каналі опублікував відео жахіть війни в Україні.

"Путін – ворог! Перемога буде за нами": Колос передав ЗСУ 9 автомобілів

Зруйновані будинки, колони переляканих втікачів, смерті мирних жителів – все це випало на долю нашої держави. "Світ чекає на новий Нюрнберг", – Динамо закликає покарати винних. У кінці відео доданий кадр післявоєнного суду над нацистами, яким "пришили" голови Путіна та його огидних посіпак.

Нагадаємо, 24 лютого Росія підло вторглася на територію України, розпочавши війну. Наші герої мужньо дають відсіч окупанту, а західні партнери ставлять вбогу економіку ворога на коліна.

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