Киевский клуб на своем YouTube-канале опубликовал видео ужасов войны в Украине.

"Путин – враг! Победа будет за нами": Колос передал ВСУ 9 автомобилей

Разрушенные дома, колонны перепуганных беглецов, смерти мирных жителей – все это выпало на судьбу нашего государства. "Мир ждет новый Нюрнберг", – Динамо призывает наказать виновных. В конце видео добавлен кадр послевоенного суда над нацистами, которым "пришили" головы Путина и его отвратительных приспешников.

Напомним, 24 февраля Россия подло вторглась на территорию Украины, начав войну. Наши герои мужественно дают отпор оккупанту, а западные партнеры ставят нищую экономику врага на колени.

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