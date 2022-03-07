Українські клуби продовжують допомагати в боротьбі з путіноїдами, які вдерлися на нашу землю і вбивають невинних людей.

Ковалівський Колос подарував для потреб Збройних Сил України 9 автомобілів. Про це повідомив президент клубу.

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"Путін – ворог! Я в Ковалівці! Перемога буде за нами! Слава Україні!" – йдеться у заяві Андрія Засухи, опублікованій в Instagram ковалівського клубу.

Раніше Колос передав клубний автобус для евакуації жінок та дітей з Києва до безпечніших міст нашої країни. Також футболісти і персонал клубу організували у Ковалівці штаб допомоги для всіх, хто постраждав від дій російських окупантів.

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