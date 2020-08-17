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Динамо анонсувало презентацію нової форми на сезон 2020/21

10:30 - Читать на русском
Динамо анонсувало презентацію нової форми на сезон 2020/21
Динамо презентує нову форму / ФК Динамо

Віце-чемпіон України сьогодні, 17 серпня, проведе традиційну передсезонну фотосесію.

Київська команда продовжує підготовку до сезону 2020/21. Окрім вже традиційної здачі тестів на коронавірус, футболісти візьмуть участь у передсезонній фотосесії. Також цього тижня запланована окрема фотозйомка для презентації нової ігрової форми, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Технічним партнером клубу залишається компанія New Balance. Гравці Динамо позуватимуть у двох варіантах форми – домашньому та виїзному комплектах. Як вказано на офіційному сайті Динамо, результати фотосесії можна буде побачити вже найближчим часом.

Нагадаємо, сезон 2020/21 команда Мірчі Луческу розпочне поєдинком проти Олімпіка. Матч пройде у п'ятницю, 21 серпня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

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